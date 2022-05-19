Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın olaylı yalısına VIP önlem! Suçüstü yakalandılar

Geçen şubat ayında yabancı bir firmanın Türkiye'de kurulan temsilciliği tarafından satın alınan ultra lüks yalının devir işlemlerine Kemal Gülman 11 sayfalık bir dilekçeyle itiraz etti. Satışın anlaşmalı gerçekleştirildiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Kemal Gülman, "Bilir kişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanması"nı içeren itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulmasını talep etti.