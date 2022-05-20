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Barbaroslar'da ayrılık silsilesi sürüyor! Engin Altan Düzyatan veda ediyor! Hayranlarını üzecek...

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Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Barbaroslar’da ayrılık silsilesi sürüyor! Engin Altan Düzyatan veda ediyor! Hayranlarını üzecek...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda ayrılık iddiası yaşanıyor. Ertuğrul Gazi'den sonra Oruç Reis karakteriyle perşembe akşamları ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda isminden söz ettiren Engin Altan Düzyatan diziye veda ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Pelin Akil ve Cemre Gümeli'de diziden ayrılan isimler olmuştu. Dizide yaşanan peş peşe ayrılıklar sonrasında Engin Altan Düzyatan'ın akıbeti merak edilmeye başlandı.

Barbaroslar'da ayrılık silsilesi sürüyor. Engin Altan Düzyatan veda ediyor. Hayranlarını üzecek. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu hafta Engin Altan Düzyatan Akdeniz'in Kılıcı'na veda eden isimlerden olacak. Tarihi kaynaklara göre Oruç Reis karakterinin sonuna gelinmesi ile Engin Altan Düzyatan diziye veda ediyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi ve dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre Engin Altan Düzyatan dizi kadrosundan ayrılıyor. Oyuncunun canlandırdığı Oruç Reis rolü bu hafta yaralanarak ölüyor. Ancak Barbaroslar 31. bölümünde veda ediyor.

Engin Altan Düzyatan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine veda etmesi sonrası yeni dizisi de merak edilmeye başlandı. 1979 doğumlu oyuncu Düzyatan, uzun süredir TRT 1 ekranlarında önce Diriliş Ertuğrul sonrasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ya hayranlarıyla buluşuyordu.

Bir süre dinlenme kararı alan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi 14 Haziran'da Türkiye'de gösterime girecek oan dijital platform Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor.

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