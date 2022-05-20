Barbaroslar'da ayrılık silsilesi sürüyor. Engin Altan Düzyatan veda ediyor. Hayranlarını üzecek. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu hafta Engin Altan Düzyatan Akdeniz'in Kılıcı'na veda eden isimlerden olacak. Tarihi kaynaklara göre Oruç Reis karakterinin sonuna gelinmesi ile Engin Altan Düzyatan diziye veda ediyor.