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Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor’da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, bugün kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Kısa süre sonra elenen isimler belli olacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Eleme adayları arasında en az SMS alan isim adaya veda edecek. Konu hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor elenen isim bu akşam yapılacak konseyde belli olacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Ödül oyununun kazananı bu akşam oynanacak oyunun ardından belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda son eleme adayı Hikmet oldu...

Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut, dördüncü eleme adayı Seda Ocak ve son eleme adayı Ogeday olmuştu.

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