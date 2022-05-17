Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Eleme adayları arasında en az SMS alan isim adaya veda edecek. Konu hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...