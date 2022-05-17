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Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Aparmanı dizisi bu sezon final yapacak. Dinin yeni bölümüne Hikmet’in ölümü damga vuruyor. Gülben, Safiye ve Han bu ölümden çok etkileniyorlar. Peki, Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı'nın ne zaman final yapacağı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi final bölümü için geri sayım başladı. Peki, Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı dizisi 24 Mayıs tarihinde 71. bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin bu hafta 70. bölümü yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler.

Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir

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