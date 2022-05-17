Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Drama, macera, hiciv ve bilim kurgu türlerinin karışımı ve rahatsız edici bölümleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip Black Mirror 6. Sezonuyla geri dönüyor. Peki, Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümü 3 yıl önce yayınlanan Black Mirror uzun bir aradan sonra 6. sezonuyla izleyecilerin karşısında olacak. Peki, Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
BLACK MİRROR 6. SEZONU NEREDE YAYINLANACAK?
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 5. sezonunun yayınlanmasının üzerinden üç sene geçen dizinin, yeni hikayeleriyle dijital platformda sunulması bekleniyor.
BLACK MİRROR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Drama, macera, hiciv ve bilim kurgu türlerinin karışımı Black Mirror dizisi geri dönüyor. İngiliz senarist Charlie Brooker'ın distopik hikayelerini temel alan Black Mirror, üç sene önce yayınlanan 5. sezonunun ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor. 6. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan dizinin, bir önceki sezondan daha fazla bölüme sahip olacağı açıklandı.
HER BÖLÜM FİLM GİBİ OLACAK
Yeni sezonda her bölümün, kendi başına bir film gibi güçlü bir hikayeye ve çekime sahip olacağı belirtildi. Serinin yaratıcısı Charlie Brooker, iki sene önce Black Mirror'ın geleceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirmişti. "Şu anda kimsenin toplumların mahvolduğu hikayeleri izlemeye dayanabileceğini sanmıyorum" diyerek pandemi döneminde dizinin dönmeyeceğini belirtmişti.
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