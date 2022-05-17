Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

HER BÖLÜM FİLM GİBİ OLACAK

Yeni sezonda her bölümün, kendi başına bir film gibi güçlü bir hikayeye ve çekime sahip olacağı belirtildi. Serinin yaratıcısı Charlie Brooker, iki sene önce Black Mirror'ın geleceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirmişti. "Şu anda kimsenin toplumların mahvolduğu hikayeleri izlemeye dayanabileceğini sanmıyorum" diyerek pandemi döneminde dizinin dönmeyeceğini belirtmişti.