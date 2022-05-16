Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022'de ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?