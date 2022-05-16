Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de ödül oyununu hangi takım kazandığı merak ediliyor. Türk ve Yunan takımlarının karışık olarak oynacağı ödül oyununda kazanan takım villa partisine katılacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022'de ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.
Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayı Hikmet oldu.
16 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
16 Mayıs Pazartesi akşama gelen Survivor yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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