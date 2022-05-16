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Şarkıcı Emir: Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Şarkıcı Emir: Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar!

Son olarak ‘Gecenin Yarısı’ adlı teklisiyle dinleyicisinin karşısına çıkan şarkıcı Emir, Bi’ Başka YouTube kanalında İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Müzik kariyerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, çoğu ismin zirvede kendini yalnız hissetmesiyle ilgili de konuştu. Emir, yalnız olmadığını vurgulayarak “Herhâlde tek yalnız hissetmeyen, yalnız olmayan ünlü benim. Diğerlerinin hepsi zirvede yalnız. Neden yalnızlar? Çünkü yanlarında onlara gerçeği söyleyecek insanı tutmuyorlar. Yalaka tipleri yanlarında tutuyorlar” dedi.

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