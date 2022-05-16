Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bahar'ın ölümü ile büyük yıkım yaşayan Kartal, intikam almak için harekete geçiyor. Baybars'ın karşısına dikilen Kartal'a Baybars oyun bitti artık diyip ateş ediyor. Peki, Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?