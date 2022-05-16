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Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?

Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?

Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bahar'ın ölümü ile büyük yıkım yaşayan Kartal, intikam almak için harekete geçiyor. Baybars'ın karşısına dikilen Kartal'a Baybars oyun bitti artık diyip ateş ediyor. Peki, Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?

ÜÇ KURUŞ KARTAL ÖLECEK Mİ, DİZİDEN AYRILACAK MI?

Üç Kuruş dizisinde Kartal bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Baybars'ın silahından ateşlenen kurşunla yere yığılıyor. Dizinin takipçileri bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Kartal'ın diziye bu akşamki bölümde veda edip etmeyeceği ise ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KARTAL KİMDİR?

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

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