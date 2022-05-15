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Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün?

Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da eleme günleri merak ediliyor. 6. dokunulmazlık oyununun oynandığı akşam eleme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün?

Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün?

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Merve ve Parviz'in geçtiğimiz hafta Survivor'a sakatlanarak veda etmelerinin ardından, Acun Ilıcalı kural değişikliği yapıldığını açıklamış ve bu hafta eleme olmayacağını belirtmişti. Survivor'da 2 hafta sonunda toplam 6 eleme adayı olacak ve sadece 1 kişi Survivor'a veda edecek.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı. Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları beliyor. Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde edecek.

Ünlülerin önde götürdüğü oyunun kazananı merak konusu oldu. Kadınlar yarışını 8-6 ünlüler aldı. Erkekler mücadelesini de 8-2 ünlüler kazandı. Böylece 6. dokunulmazlık da ünlüler takımının oldu.

Öte yandan oyun sırasında Sude'ye karşı kaybeden Evrim'in fırlattığı halka bir anda ünlüler benchini gitti. Anıl son anda hallkadan kurtulurken Adem'e isabet etti. Olayın ardından Sema ise Evrim arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Evrim, ''Ben özrümü diledim, Adem bir şey demiyor sen tepki veriyorsun." diyerek Sema'ya tepki gösterdi ve Sema ise "Düş yakamızdan, sen ne demek istiyorsun. Neyimiz var bizim Adem'le.'' ifadelerini kullandı. Evrim'in yanıtı ise ''Sen nereye çekiyorsun konuyu ya." oldu. Oyunu kaybeden Nisa'nın ise atış duvarına kafa atması da dikkat çekti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2022 yarışmasında üst üste 5 dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler; Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday'ı potaya gönderdi.

Mavi takımda dokunulmaz olan Atakan seçildi. 6. eleme adayı ise Hikmet oldu.

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