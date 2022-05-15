Survivor eleme ne zaman, bugün mü yapılacak? Survivor elemesi bu hafta ne zaman, hangi gün?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı. Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları beliyor. Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde edecek.

Ünlülerin önde götürdüğü oyunun kazananı merak konusu oldu. Kadınlar yarışını 8-6 ünlüler aldı. Erkekler mücadelesini de 8-2 ünlüler kazandı. Böylece 6. dokunulmazlık da ünlüler takımının oldu.