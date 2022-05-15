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Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...

Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında kazanan takım belli olacak. Peki, Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...

Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da son eleme adayı için iki takım da parkurda fırtınalar estirdi. Kıyasıya geçen mücadele sonunda kaybeden takım son eleme adayı olan 6. ismi çıkarıyor. Peki, Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...

SURVİVOR 6. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

14 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

Kadınlar mücadelesini 8 - 3 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

Erkek mücadelesini de 8 - 3 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2- 0 skor ile Kırmızı takım oldu.

Bu durumda Kırmızı takım gerçekleşen 5 dokunulmazlık oyununun tamamını üst üste kazandı.

Acun Ilıcalı konseyde yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ödül oyunlarından birini Survivor- Yunanistan takımı ile oynayacaklarını belirtti.

Ilıcalı, ''Bu haftaki üçüncü dokunulmazlıktan sonra Türkiye-Yunanistan yarışmacılarla ödül oyunu oynayacaksınız ve beraber ödüle gideceksiniz'' dedi.

Dün yapılan oylamada dördüncü eleme adayı, 4 oyla Seda oldu. Böylelikle çemberin daraldığı Survivor 2022'de Seda ilk potasına girdi.

"ŞAŞIRMADIM"

Seda, açık oylamada isminin çıkmasının ardından, ''Şaşırmadım zaten olması gereken buydu. Kaybettik. Ben kendi senemde hiç potaya bile girmemiştim. Bu benim ilk potam'' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı bugün yapılan konseyde artık dokunulmazlığın bire indirildiğini açıkladı. Bu haftadan itibaren takımlarda sadece bir kişi dokunulmaz olacak.

Dün yapılan oyunlarda mavi takımda Hikmet dokunulmazlığı kazandı.

Kırmızı takımda ise Anıl ve Ayşe dokunulmaz isim seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da bu hafta beş dokunulmazlığı da üst üste gönüllüler kaybetti. İlk dört aday; Evrim, Nisa, Berkan ve Seda oldu. Bugün yapılan konseyde mavi takımda sadece Nagihan, Ogeday ve Atakan'dan birinin ismi yazılması gerekiyordu.

Konseyde yapılan oylamayı Acun Ilıcalı açıkladı. Konseyde yapılan oylamada 5. gitme adayı Ogeday seçildi.

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