Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...

"ŞAŞIRMADIM"

Seda, açık oylamada isminin çıkmasının ardından, ''Şaşırmadım zaten olması gereken buydu. Kaybettik. Ben kendi senemde hiç potaya bile girmemiştim. Bu benim ilk potam'' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı bugün yapılan konseyde artık dokunulmazlığın bire indirildiğini açıkladı. Bu haftadan itibaren takımlarda sadece bir kişi dokunulmaz olacak.

Dün yapılan oyunlarda mavi takımda Hikmet dokunulmazlığı kazandı.

Kırmızı takımda ise Anıl ve Ayşe dokunulmaz isim seçildi.