Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix dijital platformunda yayınlanan Türk dizisi Yakamoz s245'in 1. sezonu 2022 Nisan ayında izleyiciyle buluştu. Büyük heyecanla takip edilen dizinin yeni sezon tarihi şimdiden merak edilmeye başladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un da başrolünde yer aldığı dizi, güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?