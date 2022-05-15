Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in her Pazar ekrana gelen Teşkilat dizisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizinin oyuncuları ilgiyle merak ediliyor. Peki, Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...