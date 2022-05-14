Hayranlarından Esra Erol’a ağlatan sürpriz! “Nefes aldıkça umudun olduğunu gösterdiler…”

Ömür boyu kalacak olan bu anlamlı hediye karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş'te açılan su kuyusu beni mutluluktan ağlattı. Susuz topraklara su kuyusu açarak, Afrika'da da "nefes aldıkça umudun hep olduğunu" gösterdikleri, oradaki insanlara da "yalnız değilsiniz" mesajını götürdükleri için hepsine tek tek teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.