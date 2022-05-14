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Hayranlarından Esra Erol'a ağlatan sürpriz! “Nefes aldıkça umudun olduğunu gösterdiler…”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Hayranlarından Esra Erol’a ağlatan sürpriz! “Nefes aldıkça umudun olduğunu gösterdiler…”

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu Esra Erol 40 yaşına girdi. Reyting rekorları kıran programın güzel sunucusu Esra Erol'a hayranlarından sürpriz bir doğum günü hediyesi geldi. 40 yaşına basan güzel sunucu için Esra Erol Fan Club tarafından Bangladeş’te su kuyusu yaptırıldı. İşte detaylar...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Programın başarısında büyük emeği olan ünlü sunucu Esra Erol 40 yaşına bastı.

Güzel sunucuya doğum gününde hayranlarından çok anlamlı bir hediye geldi.

Ünlü isme Esra Erol Fan Club tarafından Bangladeş'te su kuyusu yaptırıldı.

HAYRANLARI SU KUYUSU YAPTIRDI

Hayranlarının bu jesti karşısında oldukça mutlu olan Esra Erol, su kuyusunun videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Ömür boyu kalacak olan bu anlamlı hediye karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş'te açılan su kuyusu beni mutluluktan ağlattı. Susuz topraklara su kuyusu açarak, Afrika'da da "nefes aldıkça umudun hep olduğunu" gösterdikleri, oradaki insanlara da "yalnız değilsiniz" mesajını götürdükleri için hepsine tek tek teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’u ağlatan sürpriz! Bangladeş’te su kuyusu... ESRA EROL'U AĞLATAN SÜRPRİZ! BANGLADEŞ'TE SU KUYUSU...

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