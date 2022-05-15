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14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dün oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Heyecan dolu gecenin sonunda Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında gönüllüler adadan gitmesini istedikleri isimler için oy kullandı. Bu hafta yapılan oylamalar ile 4 eleme adayı de gönüllülerden seçilmiş bu isimler; Evrim, Nisa, Berkan ve Seda olmuştu. Neredeyse tüm takımın eleme adayı olduğu takımda Hikmet dokunulmaz olurken, ismi yazılacak yarışmacılar Nagihan, Atakan ve Ogeday oldu.

Oylama sonucunda Nagihan 3 oy Ogeday ise toplamda 5 oy aldı. Bu sonuçla Ogeday Survivor'da 5. eleme adayı oldu. Potaya giren Ogeday, "Artık sonlara doğru çok yaklaştık, Kimseye kırgınlığım kızgınlığım yok.. Sonuna kadar devam etmek istiyorum gidebildiğim kadar.. Arkadaşlarımla çok güzel bir uyumumuz var. Ne olursa olsun bu potaya girdim, bu potadan çıkmak istiyorum. Bunu bir kez yaptım yine yapmak istiyorum." sözleri ile dikkat çekti.

Öte yandan konseyde Survivor'ın akıbeti hakkında Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi. Mayıs ayının bol bol ödül oyunları ile geçeceğini belirten Acun Ilıcalı, "Artık kaybeden takımda 1 performans birincisi olacak ve dokunulmaz olacak" dedi. Büyük finale dair ipuçlarını da paylaşan Ilıcalı, yaklaşık 1 buçuk ay sonra büyük finalin gerçekleşeceğini belirtti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Adada yarışmacı sayısı her geçen gün azalırken, dokunulmazlık oyunlarının da önemi giderek arttı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı cumartesi akşamı hem dokunulmazlık hem de iletişim ödül oyunu için parkura çıktı. Her oyunda olduğu gibi yine ilk mücadele kadınlar arasında yaşandı. Sude'nin Evrim'e karşı aldığı son sayı ile dokunulmazlık oyununun ilk turunu ünlüler takımı 8-3 galip bitirdi.

İkinci turda da bu kez erkekler mücadelesi yaşandı. Oyuna sıkı başlayan gönüllüler takımı Atakan'ın sayısı ile öne geçerken Berkan oyun sırasında sakatlık yaşadı. Oyundan dışarı çıkan Berkan'ın yeniden oyuna girmesine doktor müsade etmezken Adem'in son sayısı dokunulmazlık oyununu ünlüler takımına kazandırdı. 2-0 beşinci dokunulmazlığı da kazanan ünlüler takımı ayrıca iletişim ödülünün de sahibi oldu. Öte yandan dokunulmazlık sembolü hiç yenilmeyen ve 4/4 yapan Sude'ye verildi.

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