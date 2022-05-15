14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Oylama sonucunda Nagihan 3 oy Ogeday ise toplamda 5 oy aldı. Bu sonuçla Ogeday Survivor'da 5. eleme adayı oldu. Potaya giren Ogeday, "Artık sonlara doğru çok yaklaştık, Kimseye kırgınlığım kızgınlığım yok.. Sonuna kadar devam etmek istiyorum gidebildiğim kadar.. Arkadaşlarımla çok güzel bir uyumumuz var. Ne olursa olsun bu potaya girdim, bu potadan çıkmak istiyorum. Bunu bir kez yaptım yine yapmak istiyorum." sözleri ile dikkat çekti.