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Deniz Akkaya'dan vale isyanı: Oturduğum sitede terör var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Deniz Akkaya’dan vale isyanı: Oturduğum sitede terör var

Eski manken Deniz Akkaya oturduğu sitede yaşadığı vale sorununa isyan etti. Oturduğum sitede vale terörü var diyen eski manken "Markete giriyorum, çıkıyorum benden para istiyor. Yeter artık ne parası arkadaş!" dedi.

Türkiye'nin bir dönem en başarılı mankenlerinden olan Deniz Akkaya, pandemi döneminde Maslak 1453 adlı siteye taşındı. Akkaya, sitede vale terörü olduğunu iddia ederek dün sosyal medya hesabından isyan etti:

"Onlarca kez site yönetimine ilettim. Maslak 1453 yönetimi... Sitede vale terörü var. 8.30'da park ediyorum, 10.30'de yatağından yeni kalkmış vale kendi sitemden benden para istiyor. Efendi gibi market alışverişi yapacağız. Densizin biri bağırıyor. Kaç dakika park edeceksiniz? Yeter artık.

Bu ne kepazelik, bu ne rahatlık. Tüm site rahatsız. Ve Ağaoğlu yönetimi de "haklısınız" diyor ve bir şey yapmıyor. Bu sitede defalarca acayiplik, taşkınlık yaşandı. Sessizce yaşayan ailelerin en azında bu kadar basit bir hakkı konusunda düzenleme yapın."

BÜYÜK DESTEK

Akkaya'nın isyanına, sosyal medyada büyük destek geldi.

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