Deniz Akkaya’dan vale isyanı: Oturduğum sitede terör var

Bu ne kepazelik, bu ne rahatlık. Tüm site rahatsız. Ve Ağaoğlu yönetimi de "haklısınız" diyor ve bir şey yapmıyor. Bu sitede defalarca acayiplik, taşkınlık yaşandı. Sessizce yaşayan ailelerin en azında bu kadar basit bir hakkı konusunda düzenleme yapın."