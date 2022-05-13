Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Hafta boyunca verilen puanlar neticesinde kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. 15 bin TL olan büyük ödülün sahibi olan isimi Zuhal Topal açıklayacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
1. gün yarışmacısı : Şevki Bey
2. gün yarışmacısı : Derya Hanım
3. gün yarışmacısı : Selim Bey
4. gün yarışmacısı : Selin Hanım
5. gün yarışmacısı : İrem Hanım
13 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 BİN TL'Yİ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi bu hafta kim kazandı?
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