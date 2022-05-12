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Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?

Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Camdaki Kız'ın ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Hayranları Kanal D tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?

Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonda Nisan ayında birinci bölümü ile ekranlara gelen Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümleri ile büyük beğeni toplamıştı. Peki, Camdaki Kız sezon finali ne zaman yapılacak? Camdaki Kız sezon final tarihi belli oldu mu?

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dizinin sezon finali hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

FERİDE ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Camdaki Kız dizisinin ilgi gören karakterlerinden olan Feride, ekrana gelen 42. yeni bölümde ilaçlar ve vasiyetle örülüyor. Nalan ile ilk kez bu kadar içten ve duygusal konuşan Feride'nin dizinin oyuncu kadrosunda ayrılacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölümün yayımlanması ile durum netleşecek.

NUR SÜRER KİMDİR?

Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır

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