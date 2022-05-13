Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ederken kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...