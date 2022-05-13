Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmayı takip edenler bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takımı merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ederken kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da nefes kesen mücadelelere sahne olan oyunlardan bir yenisi bu akşam oynandı. Kadınlar mücadelesini 8-7 Kırmızı takım kazandı.
Erkekler mücadelesini de 8-6 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla 4 dokunulmazlığın tamamını kazanan takım 2-0'lık skor ile Kırmızı takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu.
Bu akşam gerçekleşek 4. dokunulmazlık oyunu ile 4. eleme adayı belli olacak. Eleme adayı açıklandığında haberimiz üzerinden paylaşacağız.
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