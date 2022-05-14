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Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?

Üç Kız Kardeş final mi yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde birçok yapımdan final haberleri gelmeye devam ediyor. Kanal D ile ilk sezonuna merhaba diyen Üç Kız Kardeş dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?

Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sezon ortasında başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş'in ekrana veda tarihi belli oldu. Peki, Üç Kız Kardeş final mi yapacak? Üç Kız Kardeş 2. sezon olacak mı, var mı?

Oyuncu ve sunucu olmasının yanı sıra gazeteci ve yazar kimliğiyle de tanınan İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 2.sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı kesinleşti. Yorucu ve yoğun geçen bir sezonun sonuna doğru adım adım gelirken Üç Kız Kardeş yapımının yeni sezonda da macerasına kaldığı yerden devam edeceği gelişmesi hayranlarını sevindirdi.

İlk sezondaki başarısını ikinci sezonda da sürdürmeyi hedefleyen ve yaz ayı boyunca ekranlardan uzak kalacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali tarihine yönelik izleyenleri yakından ilgilendirecek haber geldi.

Reha Özcan (Sadık), Berker Güven (Somer), İclal Aydın (Nesrin) ve Özgü Kaya (Türkan) gibi isimlerin başrollerini paylaştığı ve şimdiye kadar 11 bölüm yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 16.bölüm sonrasında yani 14 Haziran tarihinde sezon finali yapacağının bilgisine ulaşıldı.

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