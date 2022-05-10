Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, bugün kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmaya veda edecek isimler belli olacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında mücadele sürüyor. 10 Mayıs Salı günü gerçekleşen ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takım kozlarını ödül oyununda paylaşacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. Eleme konseyi gerçekleştiğinde sizlerle paylaşacağız.
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- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
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