Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında mücadele sürüyor. 10 Mayıs Salı günü gerçekleşen ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takım kozlarını ödül oyununda paylaşacak. Peki, Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 10 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...