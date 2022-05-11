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Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final tarihi merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicisiyle buluştu. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi son bölümü 10 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi açıklandı mı?

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Masumlar Apartmanı final bölümü 24 Mayıs'ta TRT1'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi TRT1'in final kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Çekimleri Beyoğlu'nda gerçekleşen Masumlar Apartmanı'nın çekildiği binada daha önce Şahsiyet dizsinin çekildiği söyleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜM ÖZETİ

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider.

Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister. Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur.

Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır. Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder.

Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir.

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