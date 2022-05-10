Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde, ''Dizinin başrol karakteri Batuga'ya hayat veren Edip Tepeli projeye veda edecek. Dizi yenilenen hikâye ve karakterleriyle ekran yolculuğuna devam edecek.'' ifadelerine yer verdi.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.

2017 - Yıldızlar Şahidim

2017 - Seni Kimler Aldı Sinan

2017-2018 - Hayati ve Diğerleri