10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan, Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Batuga'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Destan, her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrolünde ise Ebru Şahin ile birlikte Edip Tepeli bulunuyor. Peki, Destan Batuga ölecek mi, ölüyor mu? Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli diziden ayrılacak mı? Yeni bölümden sonra...

BATUGA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sevilen oyuncu Edip Tepeli, ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Batuga rolü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide başrolü Ebru Şahin ile paylaşan oyuncunun oyuncu kadrosunda ayrılacağı belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde, ''Dizinin başrol karakteri Batuga'ya hayat veren Edip Tepeli projeye veda edecek. Dizi yenilenen hikâye ve karakterleriyle ekran yolculuğuna devam edecek.'' ifadelerine yer verdi.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.

2017 - Yıldızlar Şahidim

2017 - Seni Kimler Aldı Sinan

2017-2018 - Hayati ve Diğerleri

2019-2021 - Sefirin Kızı

2021 - Destan

2018 - Yaşamayanlar

2010 - Eyyvah Eyvah (Film)

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Film)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA