Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?