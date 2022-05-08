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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takımların mücadelesinde eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununda Kadınlar mücadelesini 8-4 Mavi Takım'ın kazanmasıyla Mavi Takım 1-0 öne geçti.

Erkek mücadelesinde de 8-3 Mavi takımın kazanmasıyla genel skor 2-0 oldu. Bu sonuca göre ödül oyununun 1. etabınını kazanan Mavi Takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımdan Berkan Karabulut oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın eleme konseyleri tamamlandı. 5 Mayıs akşamı yaşanan acil durum konseyi sonrasında Acun Ilıcalı önemli duyurularda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi.

Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.

Eleme konseyinin ise 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.

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