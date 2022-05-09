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Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...

Yargı sezon finali ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı'nın final tarihi merak ediliyor. Gelen son dakika haberlerine göre, dizinin belirlenen bir bölümde final yapacağı yönünde. Hayranları final hakkında detayları merak ediyor. Peki, Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...

Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın final yapacağı iddiası gündeme geldi. Hayranları final hakkında detayları merak ediyor. Peki, Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerde yer aldığı Yargı dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, Ali Bilgin'in ise yönettiği Yargı dizisinin 34. bölümde sezon arası vereceği öğrenildi.

Pazar akşamlarına damga vuran dizide, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'e Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş eşlik ediyor.

YARGI FİNAL NE ZAMAN?

Yargı dizisinin final yapacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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