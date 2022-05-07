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Alina Boz ve Mithat Can Özer'in Portekiz'de aşk tatili! 800 bin Euro'luk...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Alina Boz ve Mithat Can Özer’in Portekiz’de aşk tatili! 800 bin Euro’luk...

Alina Boz ve Mithat Can Özer, bayram tatilini Portekiz'de geçirdi. Çift, burada Özer’in Lizbon’dan geçtiğimiz aylarda satın aldığı 800 bin Euro’luk dairesinde konakladı.

Aşkları uzun süredir devam eden Alina Boz ile Mithat Can Özer, bayramı Portekiz'de geçirdi.

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan 23 yaşındaki güzel oyuncu ile 40 yaşındaki müzisyen, ilişkilerini gözlerden uzak yaşama kuralını burada da sürdürdü. Ünlü çift, Lizbon'da çektirdikleri ayrı ayrı kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu arada son yıllarda Portekiz'den ev alan binlerce Türk arasına Mithat Can Özer'in de eklendiği iddia edildi.

12.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Sezen Aksu'nun kendisi gibi müzisyen olan oğlu, konuşulanlara göre kent merkezindeki iki odalı dairesi için geçtiğimiz aylarda 800 bin Euro ödedi. Mithat Can Özer'in yaklaşık 12.5 milyon TL'lik bu yatırımı sayesinde Portekiz vatandaşı olmak için başvuru yapıp yapmayacağı ise merak konusu...

7 GÜNDE ALTIN VİZE

Portekiz Golden Visa (oturum – Altın Vize) programı Türkler'e en az 280 bin Euro değerinde gayrimenkul satın alarak Portekiz'de oturum izni ve Portekiz vatandaşlığı elde etme imkanı veriyor.

Yılın sadece 7 gününü Portekiz'de geçirerek 5 yılın sonunda Portekiz pasaportuna sahip olabiliyorsunuz.

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