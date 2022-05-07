Alina Boz ve Mithat Can Özer’in Portekiz’de aşk tatili! 800 bin Euro’luk...

12.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Sezen Aksu'nun kendisi gibi müzisyen olan oğlu, konuşulanlara göre kent merkezindeki iki odalı dairesi için geçtiğimiz aylarda 800 bin Euro ödedi. Mithat Can Özer'in yaklaşık 12.5 milyon TL'lik bu yatırımı sayesinde Portekiz vatandaşı olmak için başvuru yapıp yapmayacağı ise merak konusu...