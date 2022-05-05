Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı belli oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...