Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programında heyecan seviyesi tırmanmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı belli oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...
SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de ilk eleme adayı az sonra haberimizde yer alacak.
MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Yeni bölümde sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler Ada Konseyi'nde belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.
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- Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...
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