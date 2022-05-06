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Aleyna Tilki bir ilke imza attı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Aleyna Tilki bir ilke imza attı

Son şarkısının klibiyle yoğun eleştiriler alan Aleyna Tilki bir ilke imza attı. 22 yaşındaki yıldız, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

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