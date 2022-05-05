Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı salı günü Survivor'a veda eden son ismi açıkladı. Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı. Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Adaya veda eden isim ise Barış Murat Yağcı oldu.