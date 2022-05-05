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Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor Merve'yle ilgili fragman yürekleri ağza getirdi. Merve Aydın'ın son fragmanda çığlıklar içinde kalması ve Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" sözleri herkesi meraklandırdı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor fragmanı sonrası yarışmacı Merve Aydın merak konusu oldu. Merve'nin sakatlığı ve çığlıklar içinde ağladığı anlar gündeme damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın sözleri ise "Merve diskalifiye mi oldu?" merak ettirdi. Peki, Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor dokunulmazlık oyununda Merve'nin yaşadığı sakatlık yeni bölüme damga vuruyor. Ünlüler takımında mücadele eden ve kadın yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Merve Aydın, 96. yeni bölümde dokunulmazlık oyunu için çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor.

Aydın, ''Bitti! Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' sözleri arasında gözyaşlarını tutamadı.

Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor. Bu da akıllara Merve yarışmaya veda mı ediyor? sorusunu getiriyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı salı günü Survivor'a veda eden son ismi açıkladı. Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı. Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Adaya veda eden isim ise Barış Murat Yağcı oldu.

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