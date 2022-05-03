Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude eleme potası...

Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:

Şampiyonluk tam olarak 1 Haziran'da başlayacak. Survivor'un gördüğü en yüksek ödüller sizin olacak. Bol bol uçacaksınız. Büyük finale doğru gidiyoruz. Hayatımda bu kadar istekli bir grupla olmadım. Yakın zamanda Yunan Survivor'la birlikte oyunlar olacak.

Açıklamalarla birlikte günün dokunulmazı Ünlüler takımında Sema ve Anıl olurken Gönüllülerde ise Nagihan ile Atakan oldu.