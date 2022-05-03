03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude eleme potası...

Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude eleme potası...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude eleme potası...

Survivor bugün kim elendi, gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Evrim, Sude, Barış ve Ayşe eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonrasında adaya veda edecek isimi duyuracak. Peki, Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude mi elendi?

3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude mi elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da haftanın elemen ismini Acun Ilıcalı duyuruacak. SMS oylaması sonrasında Sude, Evrim, Ayşe ve Barış isimlerinden biri adaya veda etmiş olacak. Peki, Survivor bugün kim elendi, gitti? 3 Mayıs Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor Ayşe, Barış, Evrim, Sude mi elendi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star dokunulmazlık oyunu yeni sezonda kadınlar ve erkekler olarak oynanırken bu akşamki mücadele de kıran kırana geçti. 2 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde haftanın 4. Dokunulmazlık oyunu oynandı.

Mavi takım 8-6 skorla kadınlar yarışını kazanmasının hemen ardından 8-5 skorla erkekler yarışını da kazandı. Dokunulmazlığın ve ödülün sahibi mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım Survivor Evrim'i aday çıkarırken ikinci dokunulmazlıkta durumu eşitledi ve kaybeden Kırmızı takım Survivor Barış'ı potaya gönderdi.

Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Mayıs 2022 Survivor eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Ada konseyinde flaş karar!
Geçtiğimiz akşam 3. Eleme adayı Survivor Ayşe oldu. Bugün yayınlanan Survivor yeni bölümü ile 4. Eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı ve Survivor Sude potaya gönderildi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor elenen isim 3 Mayıs Salı günü (bugün) gerçekleşecek eleme konseyi ile belli olacak. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Survivor Eleme Adayları:

EVRİM

BARIŞ

AYŞE

SUDE

YOKLUK ADASINA VEDA!

Ada konseyinde sürpriz açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı yokluk adası hakkında kararlarını açıkladı:

"Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok"

Yarışmacılar zor şartlar altında kaldıkları yokluk adasının artık olmayacağı kararı karşısında oldukça sevindi.

Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:

Şampiyonluk tam olarak 1 Haziran'da başlayacak. Survivor'un gördüğü en yüksek ödüller sizin olacak. Bol bol uçacaksınız. Büyük finale doğru gidiyoruz. Hayatımda bu kadar istekli bir grupla olmadım. Yakın zamanda Yunan Survivor'la birlikte oyunlar olacak.

Açıklamalarla birlikte günün dokunulmazı Ünlüler takımında Sema ve Anıl olurken Gönüllülerde ise Nagihan ile Atakan oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA