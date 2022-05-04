Özge Ulusoy’un Faruk Çolakoğlu ile aşkı doludizgin devam ediyor! Geceliği 19 bin TL’lik otelde romantik tatil
Tüm gözlerden uzak bir şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan ünlü model Özge Ulusoy yine kural bozmadı. İkili bu defa Paris'in yolunu tuttu. Öte yandan Ulusoy’un o yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" cevabı olay oldu. İşte ayrıntılar…
Ünlü model Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. Birlikteliklerini genellikle yurt dışı tatillerinde geçiren çift, geçen gün de Paris'in yolunu tuttu.
AŞIKLAR ŞEHRİNDE GECELİĞİ 19 BİN TL'LİK TATİL
Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor.
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