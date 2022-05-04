Özge Ulusoy’un Faruk Çolakoğlu ile aşkı doludizgin devam ediyor! Geceliği 19 bin TL’lik otelde romantik tatil

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIP KRALİÇE GİBİ YAŞIYORUM"

Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.