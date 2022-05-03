Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin en son 10. bölümü yayınlandı. Bu hafta Ramazan Bayramı olması dolayısı ile dizilerin yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, 3 Mayıs Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Bu akşam saat 20:00'de Şarkılar Bizi Söyler programı ekrana gelecek. Dizinin yayınlanan fragmanı ile yeni bölüm tarihi belli oldu.
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek. Dizi bu hafta bayram tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Bu akşam Kanal D yayın akışı içerisinde saat 20:00'de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrarı yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
00:15 Agorafobi
02:00 Geri Sayım
03:30 Gelinim Mutfakta
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- Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
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