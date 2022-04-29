Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En iyi yemekleri yapan ve puanı toplayan isimin büyük ödülü kazandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...