Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. 15 bin TL olan büyük ödülün sahibi olan isimi Zuhal Topal açıklayacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En iyi yemekleri yapan ve puanı toplayan isimin büyük ödülü kazandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI...
29 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıların birbirlerinin yemeklerine bakarak verdiği puan durumu belli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda puan durumu şöyle oldu;
Haftanın finalinde 36 puan alan yarışmacı Muhammet Bey ise 15.000 TL ödülün sahibi oldu.
En yüksek puanı alarak para ödülüne kavuşan Muhammet Bey büyük sevinç yaşadı.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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