Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Gökhan, Evrim, Ayşe ve Barış arasından adaya veda eden isim Gökhan olmuştu. Bugün ise henüz kimin eleme adayı olduğu belli değil...