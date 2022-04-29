Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli olacak.Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 29 NİSAN 2022?
Survivor All Star'ın 29 Nisan Cuma günü oynanan 1. dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.
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