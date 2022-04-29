Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?
Özkan Uğur ne kanseri? MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, üçüncü kez kanser hastalığına yakalandı. Usta sanatçının bir kez daha kanser hastalığına yakalanmasının ardından sağlık durumu ve hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özkan Uğur hakkında merak edilenler...
Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, daha önce iki kez yakalanıp atlattığı kanser hastalığına yeniden yakalandı. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üçüncü kez hastalığa yakalandığını duyurdu. Peki, Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ, HASTALIĞI NE?
Özkan Uğur daha önce iki kez yakalanıp atlattığı kanser hastalığına bir kez daha yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı.
ÖZKAN UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 (68 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.
Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.
Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.
MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.
1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu.
1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi.
1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı.
2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı Yeter Anne isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.
Alacakaranlık, Cennet Mahallesi ve İstanbul Şahidimdir isimli yapımlarda oynadıktan sonra 2004'te Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturup gişe rekoru kırdığı filmi G.O.R.A.'da Garavel karakterini yine büyük başarıyla canlandırdı. G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı "Olduramadım" isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi.
Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında; yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Athena Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş oldu. Mazhar Alanson ve Özkan Uğur aynı koltukta yer alacak ve tek oy hakkına sahip olacak.
2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Şirincan Çakıroğlu, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?
- Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak?
- Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 2022 Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- Müge Anlı özel hayatıyla sevenlerini şaşırttı! Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ile ilgili tüm gerçekler
- İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...