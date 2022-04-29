Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, daha önce iki kez yakalanıp atlattığı kanser hastalığına yeniden yakalandı. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üçüncü kez hastalığa yakalandığını duyurdu. Peki, Özkan Uğur ne kanseri, hastalığı ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? MFÖ üyesi Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ, HASTALIĞI NE?

Özkan Uğur daha önce iki kez yakalanıp atlattığı kanser hastalığına bir kez daha yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı.