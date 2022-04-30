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Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'e sert misilleme: "Empati yoksunu ve anlayışsız"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Ebru Şallı’dan Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’e sert misilleme: Empati yoksunu ve anlayışsız

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin'e yanıt gecikmedi. Kendisine 'görmemiş' diyen ve eşi için de ağır ithamlarda bulunan Derin için sosyal medyadan ‘cahil’ göndermesi yaptı.

İş adamı Uğur Akkuş'un 2018 yılında evliliğini sonlandırdığı iki çocuğunun annesi Gonca Derin, eski eşi ve Ebru Şallı'yı topa tutmuştu.

Akkuş'un kendisi gibi Şallı'ya da şiddet uygulayabileceğini ifade eden Derin, "Ebru Hanım'ın hazmedemediği bir görmemişliği var" diyerek de olay yaratmıştı.

Gonca Derin'in sert sözleri üzerine gözlerin çevrildiği Ebru Şallı'dan da sert bir gönderme geldi.

EMPATİ YOKSUNU VE ANLAYIŞSIZ

Şallı, Instagram hesabından "Cahil insanlara ait 8 özellik" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı'nın 'muhteşem' diyerek paylaştığı yazıdaki "Kibar insanları zayıf görürler", "Ahlak dersi vermeyi çok severler", "Empati yoksunu ve anlayışsız olurlar", "Başkalarının hayatlarına karışırlar" ve "Her zaman kendilerini haklı sanırlar" cümleleri adeta Gonca Derin' gönderme gibiydi.

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