Acun Ilıcalı resmen duyurdu! Sevilen jüri üyesi yeni sezonda olmayacak! Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak?
Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef Türkiye için yeni sezon açıklaması geldi. Acun Ilıcalı yarışmanın sevenlerine müjdeli haberi duyurdu. Peki, Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Sevilen jüri üyesi yeni sezonda olmayacak. Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı yarışmanın hayranları tarafından yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye için son dakika açıklama geldi. Acun Ilıcalı yarışmanın başlama tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak?
MasterChef ne zaman başlayacak merak konusu olurken Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.
Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği geçen yıl gündem olmuştu.
Mehmet Şef geçen yıl yaşananları unutmamış olacak ki MasterChef'teki jüri üyeliğini iddialara göre bırakıyor.
YENİ SEZON BAŞVURULARI BAŞLADI?
MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu başvuruları başladı.
Yarışmacı olmak isteyen adaylar, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak zorunda.
Öte yandan çektikleri videoyu başvuru ekranına yüklemeleri gerekiyor.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI
2018-Uğur Kardaş
2019-Cemre Uyanık
2020-Serhat Doğramacı
2021-Eren Kaşıkçı
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