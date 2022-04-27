Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Sevilen jüri üyesi yeni sezonda olmayacak. Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı yarışmanın hayranları tarafından yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye için son dakika açıklama geldi. Acun Ilıcalı yarışmanın başlama tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak?