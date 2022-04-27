Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizi Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin izleyicileri yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz her hafta 20:00'de ekrana geliyordu. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş yaptığı açıklamada, 'Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Bu plana göre sevilen proje 60. bölümünde final yapacak.' dedi.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 NİSAN 2022
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Kadir Gecesi Özel
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- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...
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