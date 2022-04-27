Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin izleyicileri yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz her hafta 20:00'de ekrana geliyordu. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı...