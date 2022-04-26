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Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin eleme adayı olduğu merak ediliyor. Değişen takımlarla mücadelesini sürdüren kırmızı ve mavi takımın dokunulmazlık oyunları yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken dokunulmazlık oyunları sonucunda kaybeden takımdan eleme adayları çıkarıldı. Öte yandan; Salı akşamı ödül oyunu oynanacak ve kazanan takım ünlü şef Danilo Zanna'nın hazırladığı menüyü yemeye hak kazanmış olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

25 NİSAN SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın son dokunulmazlık yarışına çıktı.

İlk olarak kadınlar mücadelesini gönüllüer kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan yine gönüllüler takımı oldu.

Bu sonuçların ardından dokunulmazlığı tabi ki gönüllüler takımı elde etti.

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı.

En fazla eleme adayı oyu alan Ayşe haftanın 4. eleme adayı seçildi.

DİĞER ADAYLAR KİMLERDİ?

Survivor'da bu hafta, ünlüler takımından Barış ve Gökhan gönüllülerden ise Evrim eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Kadınlar mücadelesini 8-2'lik skorla Ünlüler takımı kazandı.

26 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. SMS oy sıralaması sonucunda en az oyu alan isim ada konseyinde belli olacak ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıklayacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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