Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...

25 NİSAN SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın son dokunulmazlık yarışına çıktı.

İlk olarak kadınlar mücadelesini gönüllüer kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan yine gönüllüler takımı oldu.

Bu sonuçların ardından dokunulmazlığı tabi ki gönüllüler takımı elde etti.