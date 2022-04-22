Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında Cuma günleri kazanan isim duyuruluyor. Hafta boyunca en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
22 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
En yüksek puanı alan bu haftanın birincisi MUHAMMET oldu ve 15 BİN TL kazandı.
18 NİSAN-22 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTALIK PUAN DURUMU
PINAR: 31
BİLGE: 21
MUHAMMET: 36
KENAN: 26
BAHAR: 28
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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