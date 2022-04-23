Survivor’da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler yarışı 9-8 önde görütürürken Barış Murat Yağcı sayısı ile eşitlik sağlandı. En iyilere ise ünlülerden Sema-Barış, gönüllülerden de Ayşe-Ogeday çıktı. Oyunun kazananı ise Barış'ın sayısı ile ünlüler takımı oldu.

Survivor'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da iki takım heyecanlı bir mücadele gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı oldu. Eğlenceli mücadele sonunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.