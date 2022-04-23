Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star 2022'de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan takımların yeni adları mavi ve kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor yeni takımlar için açıklamalarda bulunmuştu. İzleyiciler yeni takımları merak ediyor. İşte, Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star takımlar değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yeni takımlar Acun Ilıcalı tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları olarak izleyici karşısına çıkacak. Son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takımın kazananı ise Ünlüler oldu. İşte, Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da yarışmacılar son kez ünlüler ve gönüllüler olarak karşılaştı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor'da takımlarda değişiklik olacağını söylemişti.
Survivor izleyicileri yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının hangi isimler olduğunu merak ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Survivor'ın yeni takımları ve yeni yarışmacıları belli oldu.
BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler yarışı 9-8 önde görütürürken Barış Murat Yağcı sayısı ile eşitlik sağlandı. En iyilere ise ünlülerden Sema-Barış, gönüllülerden de Ayşe-Ogeday çıktı. Oyunun kazananı ise Barış'ın sayısı ile ünlüler takımı oldu.
Survivor'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da iki takım heyecanlı bir mücadele gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı oldu. Eğlenceli mücadele sonunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR VE YENİ YARIŞMACILAR
Survivor'da konseyde yeni takımları açıklayan Acun Ilıcalı, bu değişimin son olmadığını, yarışmada yeniden takımların değişebileceğini söyledi.
Ilıcalı, ada konseyinde, ''Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda.'' dedi.
KONSEYDE YENİ İSİMLER BELLİ OLDU
Yeni isimleri duyuran Acun Ilıcalı, takım değiştirecek yarışmacıları saydı. Kadınlarda ilk takım değiştiren isim Ayşe oldu. İkinci isim Nagihan, üçüncü yarışmacı ise Sude oldu.
Erkeklerde ise takım değiştiren yarışmacılar sırasıyla Gökhan, Perviz, Anıl ve Atakan oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLARIN LİSTESİ
Kırmızı Takım: Barış, Adem, Batuhan, Gökhan, Anıl, Sema, Merve, Sude, Ayşe
Mavi Takım: Berkan, Ogeday, Hikmet, Perviz, Atakan, Seda, Nisa, Evrim, Nagihan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- KYK bursları ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursu bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
- 2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?