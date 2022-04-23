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Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Survivor’da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?

Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star 2022'de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan takımların yeni adları mavi ve kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor yeni takımlar için açıklamalarda bulunmuştu. İzleyiciler yeni takımları merak ediyor. İşte, Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?

Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star takımlar değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yeni takımlar Acun Ilıcalı tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüllüler olarak değil Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları olarak izleyici karşısına çıkacak. Son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takımın kazananı ise Ünlüler oldu. İşte, Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da yarışmacılar son kez ünlüler ve gönüllüler olarak karşılaştı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Survivor'da takımlarda değişiklik olacağını söylemişti.

Survivor izleyicileri yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının hangi isimler olduğunu merak ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Survivor'ın yeni takımları ve yeni yarışmacıları belli oldu.

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler yarışı 9-8 önde görütürürken Barış Murat Yağcı sayısı ile eşitlik sağlandı. En iyilere ise ünlülerden Sema-Barış, gönüllülerden de Ayşe-Ogeday çıktı. Oyunun kazananı ise Barış'ın sayısı ile ünlüler takımı oldu.

Survivor'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da iki takım heyecanlı bir mücadele gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı oldu. Eğlenceli mücadele sonunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR VE YENİ YARIŞMACILAR

Survivor'da konseyde yeni takımları açıklayan Acun Ilıcalı, bu değişimin son olmadığını, yarışmada yeniden takımların değişebileceğini söyledi.

Ilıcalı, ada konseyinde, ''Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda.'' dedi.

KONSEYDE YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni isimleri duyuran Acun Ilıcalı, takım değiştirecek yarışmacıları saydı. Kadınlarda ilk takım değiştiren isim Ayşe oldu. İkinci isim Nagihan, üçüncü yarışmacı ise Sude oldu.

Erkeklerde ise takım değiştiren yarışmacılar sırasıyla Gökhan, Perviz, Anıl ve Atakan oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLARIN LİSTESİ

Kırmızı Takım: Barış, Adem, Batuhan, Gökhan, Anıl, Sema, Merve, Sude, Ayşe

Mavi Takım: Berkan, Ogeday, Hikmet, Perviz, Atakan, Seda, Nisa, Evrim, Nagihan

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