Seher ve Güher Pekinel kardeşlerden özel istek! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dolmabahçe konserini dünya izleyecek

Pekinel Kardeşler, Türkiye'yi temsil etmek üzere davet edildiler. Tarihsel ve kültürel kimliğiyle Osmanlı'dan günümüz Türkiye'sine çok önemli bir mekan teşkil eden Dolmabahçe Sarayı'nda konser vermeyi çok anlamlı ve ilgi çekici bulduklarını belirten Pekineller şunları da söyledi:

"Bu hayalimizi gerçekleştirmek için sayın Cumhurbaşkanımızla sanatçılar için verdiği iftar davetinde görüştüm, kendisi gerekli izni verdi, Dolmabahçe Sarayı'nın böyle bir konser için iyi bir seçim olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi."