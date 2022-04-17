Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de heyecanla takip edilen dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunu büyük rekabete sahne oldu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayı belirlenecek. 4. eleme adayı sonrasında konseyde hangi isimin veda edeceği netleşecek. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Henüz bu akşamki dokunulmazlık mücadelesi sonuçlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
16 Nisan 2022 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları hem fiziki hem de psikolojik olarak zor anlar yaşadı.
Yokluk adasına takım üyelerini göndermek istemeyen ve iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen her iki takım da terinin son damlasına kadar mücadele gösterdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda takım bazında en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım ünlüler oldu.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde başarılı performansla galip gelen ünlüler takımı dokunulmazlık zırhıyla birlikte iletişim ödülünün de sahibi oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU - YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 16 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık oynunu kazanan takımın ünlüler olması sonrasında başarısız olan gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderilmek üzere kritik ada konseyinde takım içi oylama başladı.
Oylamada alınan oy sayısı ve ismi çıkan yarışmacılar şöyle şekillendi;
AYŞE - 5
YAĞMUR - 4
NİSA - 1
HİKMET – 1
Bu sonuçla en fazla eleme oyu alan Ayşe haftanın 2. Eleme adayı seçilerek yokluk adasına giden yarışmacı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER
1- EVRİM
2- AYŞE
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- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
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