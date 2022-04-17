Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okuduğu sırada tiyatro kulübüne katıldı. Oyunculuk için ajansa kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Reklam filmleri ardından 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizinde rol aldı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlendi. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı.

Genç oyuncu 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evlense de ikili 2019 yılında ayrıldı.