Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Teşklat dizisinde Ceren karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ekrana gelecek yeni bölümde Halit Başkan ile yüzleşiyor. Elinde hayatına son verecek bombanın pimi bulunan Ceren'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ezgi Eyüboğlu, TRT1'in fenomen dizisi Teşkilat'da Ceren rolü ile milyonların dikkatini çekti. İşte, Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
CEREN ÖLECEK Mİ?
Ekibin, karşısına çıkan Ceren'i dizide Ezgi Eyüboğlu oynuyordu. Teşkilat'ın yayımlana fragmanında Ceren'in patlayan bir bina içinde kaldığı görülüyor. Oyuncunun dizideki akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde ise, ''Dizinin Ceren'i Eyüboğlu aslında birinci sezonun ilk yarısında hikâyeden ayrılacaktı. Ancak karakter diziye çok yakışınca ömrü 2 sezon sürdü. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncunun kaçıncı bölümde ayrılacağı ise yakında belli olacak.'' ifadeleri yer almıştı.
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okuduğu sırada tiyatro kulübüne katıldı. Oyunculuk için ajansa kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Reklam filmleri ardından 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizinde rol aldı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlendi. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı.
Genç oyuncu 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evlense de ikili 2019 yılında ayrıldı.
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- Teşkilat Ceren öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
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