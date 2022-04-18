Sezer Öztürk davasında mütalaa verildi! Ünlü futbolcunun 24 yıla kadar hapsi istendi

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim S. (24), babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kayıplara karışan Sezer Öztürk hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası firari futbolcu, Artvin Hopa'da bir kamyonetin arkasında yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklanmıştı. Ünlü futbolcuya 37 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"ÇOCUĞUM YORGANIN ALTINDA SAYIKLIYOR"

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada maktul Halil İbrahim S.'nin eşi Bahar S. sonuna kadar şikayetçi olduğunu söylerek "Asıl mağdur ben ve çocuğumdur. Eğer o gün bu şahıslar eşime rastlamasaydı eve gelip bizi öldüreceklerdi. Benim çocuğum geceleri yorganın altında sayıklıyor" şeklinde konuştu. Müşteki Bahar S.'nin avukatı da sanıkların maktulü öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.