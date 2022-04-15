Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında Cuma günleri kazanan isim duyuruluyor. Hafta boyunca en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...