Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında Cuma günleri kazanan isim duyuruluyor. Hafta boyunca en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
1. gün yarışmacısı : Mülkiye Hanım
2. gün yarışmacısı : Yusuf Bey
3. gün yarışmacısı : Hilal Hanım
4. gün yarışmacısı : Filiz Hanım
5. gün yarışmacısı : Erdem Bey
15 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Yarışmada kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...
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