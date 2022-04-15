Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Elemelerin ardı ardına yaşandığı yarışmada son dokunulmazlık oyununu kazanan takım yakından takip ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Son akşam oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da oynanan ödül oyununda takımlar arasında kıyasıya bir rekabet içinde geçti.
Survivor All Star'da ödül oyununun heyecanı yaşanırken Nisa ile Merve'nin oyununda kazanan ismi kamera kayıtları belirledi.
Survivor 2022 All Star'da bu haftaki verilen ödül ise takımların belirlediği bir menü oldu.
Survivor'da ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce belirledikleri menüyü elde etmiş oldu.
15 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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