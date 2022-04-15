Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor'da takımlar değişecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz bölümde nefes kesen ödül oyunu sonrasında kazanan takım belli oldu. Survivor'da takımların karışıp karışmayacağı merak ediliyor. İşte, Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir ve karışabilir" demişti. İşte, Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir, ve karışabilir" ifadelerini kullanmıştı. Gerçekten de bu açıklama sonrası Gizem Memiç elendi ve hemen ardından acil durum konseyi toplandı.
Acil durum konseyinden Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karışması kararı çıkabilir. Ancak daha önce düzenlenen bir ankette izleyicilere takımların değişip değişmemesi gerektiği sorulmuş ve büyük çoğunluk aynen devam edilmesi ve takımların değişmemesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı.
Son gelen bilgilere göre ise Survivor All Star 2022'de takımların değişeceği ya da karışacağı yönünde. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.
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