Survivor’da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star’da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir, ve karışabilir" ifadelerini kullanmıştı. Gerçekten de bu açıklama sonrası Gizem Memiç elendi ve hemen ardından acil durum konseyi toplandı.