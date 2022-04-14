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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de ödül oyunu oynandı. Takımların belirlediği menüler ise bu haftanın ödülü oldu. Yarışmayı takip edenler hangi takımın ödülü kazandığını merak ediyor. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan ödül oyununu hangi takımın kazandığı yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Haftanın ilk ödül oyunu nefes kesti. Zorlu parkurda iki takım da büyük mücadele verdi. Haftanın ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce belirledikleri menüyü elde etmiş olacak.

Kadınlar yarışını ünlüler kazandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi henüz noktalanmadı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

İşte o isim;

Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

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