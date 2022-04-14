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Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a olay yaratan gönderme! Gençlik hatası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Merve Boluğur’dan eski eşi Murat Dalkılıç’a olay yaratan gönderme! Gençlik hatası...

Bir dargın bir barışık aşklarını 2015 yılında nikah masasına taşıyan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2 yıl sonra boşanmıştı. Önceki gün "Yalnızlığınız ne zaman bitecek?" sorusuna cevap veren Boluğur, eski eşine göndermede bulundu. 34 yaşındaki oyuncu "Evlilik sevgi temelli olmalı ama olgunluk da gerekiyor." diyerek Murat Dalkılıç'a imada bulundu.

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında yaptığı evliliği 2017 yılında biten Merve Boluğur, önceki gün olay yaratan bir itirafta bulundu.

34 yaşındaki oyuncu, "Yalnızlığınız ne zaman bitecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben derin yaşayan bir insanım ama günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik. Denemelerim oluyor ama benim kafalarda birine rastlamadım."

Ünlü popçuyla 27 yaşındayken nikah masasına oturan ve iki senede boşanan Merve Boluğur, evlilikle ilgili sarf ettiği şu sözleriyle ise adeta Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturmasının bir gençlik hatası olduğunu ima etti:

"Evlilik ciddi bir kurum bana göre ve de çoğu insan bilinçsizce evleniyor. Evlilik sevgi temelli olmalı ama olgunluk da gerekiyor."

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