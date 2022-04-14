Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a olay yaratan gönderme! Gençlik hatası...
Bir dargın bir barışık aşklarını 2015 yılında nikah masasına taşıyan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2 yıl sonra boşanmıştı. Önceki gün "Yalnızlığınız ne zaman bitecek?" sorusuna cevap veren Boluğur, eski eşine göndermede bulundu. 34 yaşındaki oyuncu "Evlilik sevgi temelli olmalı ama olgunluk da gerekiyor." diyerek Murat Dalkılıç'a imada bulundu.
Murat Dalkılıç'la 2015 yılında yaptığı evliliği 2017 yılında biten Merve Boluğur, önceki gün olay yaratan bir itirafta bulundu.
34 yaşındaki oyuncu, "Yalnızlığınız ne zaman bitecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben derin yaşayan bir insanım ama günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik. Denemelerim oluyor ama benim kafalarda birine rastlamadım."
Ünlü popçuyla 27 yaşındayken nikah masasına oturan ve iki senede boşanan Merve Boluğur, evlilikle ilgili sarf ettiği şu sözleriyle ise adeta Murat Dalkılıç'la nikah masasına oturmasının bir gençlik hatası olduğunu ima etti:
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyası son tarih belli mi?
- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
- Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...
- Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...
- Fındık destekleme ne zaman verilecek 2022? Fındık destekleme 2022 dönüm parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- MSÜ TABAN PUANLARI: MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?
- O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? İşte hayatı...
- Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne kadar?