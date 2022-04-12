Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor bugün kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını kazanan takımlarda eleme adayları belirlendi. İşte, Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi. Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı bu gece eleme konseyinde bir araya gelecek ve Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı belli olacak. İşte, Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Best Of'un (En iyiler) sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı 4. eleme adayı olarak Ayşe seçildi.
Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu.
Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler takımı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.
Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.
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